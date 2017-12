Mandat za fajerwerki? To możliwe. Za wczesne odpalanie petard grozi 500 zł kary

500 zł mandatu - taka kara grozi niecierpliwym, którzy zaczną używać fajerwerków wcześniej niż w Sylwestra i Nowy Rok. Przez pozostałą część roku w wielu regionach obowiązują zakazy używania środków pirotechnicznych. Mogą to robić jedynie profesjonalne firmy. Z odpalaniem sztucznych ogni warto więc poczekać.

Co roku samorządy sięgają też po inny sposób na walkę z niecierpliwymi piromanami. Samorządy - np. wojewodowie - wydają rozporządzenia właśnie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych, czyli fajerwerków. Mogą to być roczne zakazy z tylko kilkoma dniami wyjątku. W efekcie ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń oraz przepisy prawa miejscowego.

Najczęściej jednak zakazy obowiązują od Wigilii do początku Nowego Roku. Bo to właśnie w tym okresie w sklepach są już fajerwerki. Oczywiście zakaz ma wyjątki. To 31 grudnia i 1 stycznia. Wtedy z fajerwerków można korzystać.

Za naruszenie zakazu grozi najczęściej mandat w wysokości kilkuset złotych. Wojewoda lubelski w grudniu zdecydował, że kary powinny wynosić nie więcej niż 500 zł. Po co samorządy decydują się na taki krok? By łatwiej ścigać niecierpliwych piromanów.

Bez rozporządzenia policja i straż miejska na wybuchowe zabawy reaguje dopiero po zgłoszeniu. Jest to typowe zakłócanie spokoju. Gdy w życie wchodzi specjalny i dodatkowy zakaz, służby mogą sprawą zainteresować się same. Patrol wyruszy w miejsce odpalania petard, gdy je usłyszy. Nie będzie czekał na żadne zgłoszenie.

Warto pamiętać, że fajerwerki to niebezpieczna zabawa. Co roku w jedną sylwestrową noc dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów. Do tego dochodzą również wypadki śmiertelne.