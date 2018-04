Masło i jaja są drogie? Straty możemy powetować sobie na cukrze, dawno nie był taki tani

Jeszcze całkiem niedawno Polacy robili zapasy cukru. Wystarczyło, by Unia Europejska zniosła limity jego produkcji, by ceny zanurkowały do najniższego od lat poziomu.

Cukier nie jest już towarem tak pożądanym jak 7 lat temu. (WP.PL, Fot: Jacek Bereźnicki)

Za kilogram cukru płacimy już mniej niż 2 zł, a są takie sklepy, gdzie wystarczy wydać 1,35 zł. Tak taniego cukru nie było od dawna.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", z powodu małego na ten produkt, cukrownie dostają zaledwie 1,68 zł za kilogram paczkowanego cukru, czyli nawet 2 gr mniej niż za kilogram workowanego.

Wideo: Cukier? Miód? Stewia? Czym słodzić?

Dlaczego tak się dzieje? To efekt niedawnego uwolnienia rynku cukru w Unii Europejskiej Do 1 października zeszłego roku Bruksela dyktowała, ile dany kraj może wyprodukować cukru. To zakłócało naturalne wahania podaży i popytu, prowadząc do wzrostu cen.

Polska mogła produkować 1,4 mln ton cukru rocznie. Gdy limit został zniesiony, cukrownie rozkręciły produkcję, ale cukru pojawiło się na rynku za dużo i ceny zanurkowały.

Gwałtowny wzrost produkcji nastąpił w całej Unii Europejskiej, przez co cena tony cukru u producentów spadła do 360 euro, czyli najniższego poziomu od 10 lat.

Cukru jest dziś tak dużo, że nikt nie myśli o robieniu zapasów tego produktu, ale zupełnie inaczej sprawy wyglądały w 2011 roku, gdy Polskę ogarnęła prawdziwa cukrowa gorączka.

Cena cukru w sklepach dochodziła wtedy do 5 złotych, a Polacy, obawiając się kolejnych podwyżek, na wyścigi kupowali całe zgrzewki kilogramowych opakowań.

Obecna niska cena cukru może osłodzić klientom wysokie ceny innego podstawowego produktu - masła. W tym przypadku wzrost ceny to w dużej mierze reakcja na wprowadzony przez Unię Europejską program dobrowolnej redukcji produkcji tego produktu mleczarskiego.