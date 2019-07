Meksykańskie kartele narkotykowe zainteresowały się uprawą awokado

Awokado to jeden z najważniejszych artykułów eksportowych, produkowanych w Meksyku. Jego braki, a także wzrost cen, wzbudziło zainteresowanie karteli narkotykowych, które wypatrzyły w nim potencjalne źródło zysków.

W ostatnich miesiącach cena tego produktu w kraju dramatycznie wzrosła. Przyczyną są słabsze zbiory i dynamiczny wzrost eksportu. Poziom produkcji do maja tego roku spadł o 1,2 proc. (czyli o ok. 10 tys. ton) w porównaniu z tym samym okresem w 2018 roku. Jednocześnie w tym samym porównywanym okresie eksport do USA (dokąd Meksyk eksportuje 80 proc. swoich wytworów) wzrósł aż o 7,6 proc.