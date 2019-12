Jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna" zażywana przez blisko dwa miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący, rakotwórczy związek chemiczny (metformina). Ministerstwo Zdrowia powołało sztab kryzysowy.

Metformina. Lek na cukrzycę może zawierać truciznę. Ministerstwo Zdrowia powołuje sztab kryzysowy

- Otrzymaliśmy ostrzeżenie od Europejskiej Agencji Leków, że w laboratoriach poza Polską zostały potencjalnie wykryte zanieczyszczenia w substancji o nazwie metformina, która jest wykorzystywana do produkcji leków przeciwko cukrzycy - powiedział wiceszef Ministerstwa Zdrowia Janusz Cieszyński.

Metformina. Lek na cukrzycę może zawierać truciznę. Ministerstwo Zdrowia powołuje sztab kryzysowy. Apel do diabetyków

W artykule "DGP" czytamy, że za zanieczyszczenie odpowiada niepożądana substancja N-nitrozodimetyloamina (NDMA), czyli toksyczny związek chemiczny, który jest bardzo niebezpieczny dla wątroby . - Ma też działanie rakotwórcze. NDMA jest wstrzykiwane szczurom, by przyspieszyć u nich postęp choroby nowotworowej - wskazuje.

Apeluje się do osób zażywających metforminę o pilny kontakt z lekarzem rodzinnym, który zgodnie z zaleceniami administracji publicznej podejmie decyzję, co dalej - wyjaśnia w "DGP" członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Michał Sutkowski. W jego ocenie prawdopodobnie dojdzie do zaordynowania pacjentom innych leków. Sutkowski jednocześnie uspokaja, że diabetologicznych leków nie brakuje, choć ich zażywanie jest mniej wygodne niż metforminy.