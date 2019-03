Technologia potrafi zmienić wszystko. Do Polski dotarła już bielizna "antywiatrowa". Sprzedawcy deklarują, że zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapachem. Rynek? Podobno produkt sprzedaje się na pniu.

Opowiada, że w pewnym momencie do klientów zaczęło docierać, iż to nie jest produkt w stylu "śmiesznych prezentów", tylko coś, co naprawdę działa.

– Pierwszy powód do świętowania mieliśmy po pierwszym miesiącu sprzedaży, gdy okazało się, że ludzie do nas wracają. Bo to znaczyło, że to wszystko ma sens. Większość ludzi kupowała jedną sztukę bielizny. Wypróbowało ją i dopiero potem kupiło kolejne. Polak jest ostrożny, spróbuje i kupi, dopiero jak mu się coś spodoba. A majtki to taka rzecz, w której nie da się chodzić przez dwa tygodnie, więc do regularnego noszenia trzeba mieć ich więcej. Chociaż kilka dni bez zmiany bielizny w przypadku tych majtek to mniejsza tragedia, niż w przypadku innych – tłumaczy.