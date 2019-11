WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany ubezpieczenie 2 godziny temu Nagły wypadek? Opieka nad dziećmi, psycholog i transport medyczny otrzymasz dzięki ubezpieczeniu Pragniemy uczynić życie naszych bliskich jak najlepszym, zapewniać wszystko to, co niezbędne i chronić ich przed różnego rodzaju zagrożeniami. Jakie działania podjąć, aby zrobić to najskuteczniej? Wartym uwagi rozwiązaniem jest ubezpieczenie na życie przeznaczone zarówno dla ciebie, jak i dla twojej rodziny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Idealnie dopasowane ubezpieczenie Ubezpieczyciele doskonale zdają sobie sprawę z indywidualnych potrzeb rodzin, dlatego też możemy wybierać wśród różnych ofert, dzięki którym dopasujemy ubezpieczenie tak, aby jak najlepiej odpowiadało wszystkim oczekiwaniom. Najciekawsze ubezpieczenia to kompleksowe oferty, takie jak Warta Dla Ciebie i Rodziny, przy konstruowaniu której pomyślano o ponad 50 różnych zdarzeniach, uwzględniając również te, które do tej pory były charakterystyczne dla grupowych ubezpieczeń oferowanych przez pracodawców. Mowa tutaj m.in. o narodzinach dziecka, śmierci rodziców czy teściów. Niska składka, pełna rekompensata Tym, co często zniechęca do zakupu ubezpieczenia, są błędne przekonania o jego wysokich kosztach i małej przydatności. We wspomnianym przypadku ubezpieczenie dla rodziny w podstawowym wariancie oznacza miesięczne składki w wysokości jedynych 33 zł. Co istotne, jest to stała kwota, której nie uzależnia się od płci i wieku konsumenta. Jakie korzyści otrzymujemy, decydując się na wykupienie ubezpieczenia dla rodziny? Mamy na przykład ochronę ubezpieczeniową związaną z pobytem w szpitalu. Wysokość świadczenia jest zależna od posiadanego rodzaju ubezpieczenia, jednak dzienna stawka mieści się w przedziale od 30 do 550 zł. W razie doznanego wypadku otrzymamy dostęp do profesjonalnej pomocy specjalisty, a także świadczenie pieniężne. Opieką zostaną objęte młode mamy, którym zostanie zapewniona wizyta położnej po porodzie, a z kolei świeżo upieczona babcia lub dziadek otrzymają 500 zł z tytułu narodzin wnuczka. O tym, jak przydatne jest to rozwiązanie, przekonała się klientka Warty, pani Maria z Lublina. Gdy jej córka trafiła do szpitala pod koniec ciąży, wszyscy domownicy byli zdenerwowani i w napięciu oczekiwali nowego członka rodziny. Poród przebiegł bez komplikacji, a wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie klientka mogła przeznaczyć na pomoc młodym rodzicom, którzy mieli wiele niecierpiących zwłoki wydatków. Bez posiadanego ubezpieczenia byłoby to trudniejsze, ponieważ pani Maria pracuje na pół etatu. Problemy medyczne nie czekają Ubezpieczenie na wypadek trudnych sytuacji to oszczędność nerwów i stresu – dość niska cena za komfort psychiczny i spokój ducha. Łatwo przekonamy się o tym, czytając historie klientów zamieszczone na stronie dobrezakonczenia.pl. Do takich należy również Kasia z Warszawy, która obiecała zająć się siostrzenicą, podczas gdy rodzice dziecka wyszli na kolację z okazji rocznicy ślubu. Pech chciał, że dziewczynka zaczęła gorączkować. Na szczęście pani Kasia znalazła w szufladzie z dokumentami polisę z numerem telefonu na infolinię Warty. Ubezpieczyciel w ciągu ponad godziny zorganizował domową wizytę lekarską, dzięki czemu dziecko otrzymało właściwą pomoc. Innym przykładem jest pan Marcin z Ostrowca, który kilka lat temu wykupił ubezpieczenie na życie Dla Ciebie i Rodziny. Po urazie nogi zgłosił zdarzenie z tytuł nieszczęśliwego wypadku, ale szybko musiał poddać się leczeniu szpitalnemu w celu dalszej rekonwalescencji. Pan Marcin był hospitalizowany kilkanaście dni, a Warta wypłaciła mu świadczenie za okres pobytu w szpitalu i rehabilitację.