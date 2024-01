NBP wprowadza złotą monetę w kształcie banknotu. Trzeba za nią zapłacić fortunę

"Banknot o nominale 20 zł" to druga moneta w serii "Polskie banknoty obiegowe", którą Narodowy Bank Polski zainaugurował w 2023 roku. Moneta jest wykonana ze złota o próbie 999,9 i nie ma klasycznego, okrągłego kształtu. Jest to prostokąt o wymiarach 50 x 25 mm i masie 31,1 grama. Jej nakład emisyjny wynosi do 1,5 tys. sztuk, a cena sprzedaży to aż 10,5 tys zł.