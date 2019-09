Neckermann Polska niewypłacalne. Zawiesza wszelką działalność

Jeszcze w poniedziałek Neckermann Polska uspokajał klientów, że sytuacja finansowa jest stabilna i biuro funkcjonuje bez problemu. W środę firma zawiesiła działalność. Podała, że jest niewypłacalna i zmierza złożyć wniosek o upadłość.

Biuro podróżny Neckermann Polka poinformowało, że w najbliższych dniach ma złożyć do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości. W oświadczaniu wprost informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją zawiesza wszelką działalność operacyjną związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych.

Przedstawiciele mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego spotkali się już z władzami Neckermann Polska, by przedyskutować trudną sytuację biura podróży. Spotkanie miało miejsce z powodu problemów polskich turystów, których wyrzucano z zagranicznych hoteli.

"Zła i szkodliwa działalność naszych właścicieli i zarządu Thomasa Cooka spowodowała, że wymagana była podwójna płatność naszych klientów (pomimo iż opłaciliśmy już raz hotele, wpłacając pieniądze do TC). Miejsca w samolotach mieliśmy już wykupione, ale konieczność podwójnej opłaty, a także serwisu na miejscu spowodowała niemożność prowadzenia działalności operacyjnej" – napisał pracownik Neckermann Polska na jednej z wewnętrznych grup firmy na Facebooku, do której dotarł money.pl.

- Jeśli któryś z turystów uważa, że został wprowadzony w błąd informacjami dotyczącymi sytuacji finansowej spółki może pozwać indywidualnie biuro podróży do sądu na postawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. O niewypłacalności lub problemach finansowych biur podróży najszybciej wiedzą organy wydające pozwolenia na działalność i zabezpieczenia - czyli w tym wypadku marszałkowie. Zazwyczaj w takich momentach informacja o ogłoszeniu upadłości jest mocno uzależniona od dynamicznej sytuacji rynkowej i problemów jednostki nadrzędnej, w tym wypadku zagranicznych spółek powiązanych – wskazuje Małgorzata Cieloch, rzecznik UOKiK w rozmowie z money.pl.

- Jeżeli touroperator ma jakieś problemy finansowe, to jego obowiązkiem jest skontaktowanie się z marszałkiem województwa. Jeśli ten uzna, że na którymś z etapów trzeba podać do publicznej wiadomości informację o trudnej sytuacji biura podróży, wówczas robi to - dodaje.