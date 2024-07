Nakrętki przy butelkach. Od lipca wchodzi ważna zmiana

Kwestia przytwierdzania plastikowych nakrętek do butelek od początku wzbudza duże kontrowersje. Wielu konsumentów narzeka, że przez przymocowanie nakrętek do opakowań picie bezpośrednio z tych ostatnich stało się dużo trudniejsze. W sieci krążyły nawet pisane, pół serio poł żartem, instrukcje w jaki sposób zbliżyć usta do butelki, by nie rozlać napoju na siebie i nie poranić twarzy nakrętką.