Kary za nieodśnieżone chodniki. Nawet do 1,5 tys. zł

Problem nieodśnieżonych chodników nie jest w Polsce już tak powszechny, jak jeszcze kilka lat temu. Wystarczy jednak chwilowy spadek temperatury i mocniejsze opady, by kłopot powrócił. Nawet w tym roku zdarzyły się epizody zimowe.

Kto w takim razie musi odśnieżać chodnik? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości - jest to obowiązek właścicieli nieruchomości. W ich kwestii leży utrzymanie czystości na chodnikach leżących wzdłuż ich posesji.

Prawnicy z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy wskazują, że nie zawsze jednak jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Bowiem w przepisach jest kilka wyjątków.

Odśnieżać też nie trzeba, gdy chodnik oddzielony jest od nieruchomości trawnikiem, który należy np. do gminy. Wtedy to ten drugi podmiot musi zapewnić czysty chodnik.

Prawnicy wskazują też na trzeci wyjątek - gdy obowiązek odśnieżania będzie należał do firmy zewnętrznej. Z taką sytuacją można się spotkać np. we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie uprzątniecie chodnika powierza się wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.

A kary? W tej kwestii eksperci wyróżniają "dwa reżimy odpowiedzialności". Pierwszy z nich dotyczy właściciela posesji, który o czystość chodnika nie zadba. W takiej sytuacji grozi mu nagana albo grzywna w wysokości do 1500 zł.

Inna sprawa to kary związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą, które uderzają w gminy. To właśnie wójt, burmistrz czy prezydent miasta mają obowiązek czuwać nad kontrolą stanu chodników, a kiedy zalegają na nim zaspy śniegu, mogą nakazać właścicielowi go odśnieżyć.