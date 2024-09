Nielegalne wyścigi w Warszawie. Ostra reakcja Leroy Merlin

Władze Warszawy reagują po tragicznym wypadku

We wrześniu na jednej z głównych ulic w stolicy doszło do śmiertelnego wypadku. Kierowca volkswagena, uderzył w osobowego forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Niezależni eksperci ustalili, że kierujący mógł poruszać się z prędkością nawet 160 km/h na drodze, na której obowiązuje ograniczenie do 80 km/h.