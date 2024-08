Niemcy i Francuzi "eksportują śmierć" do sąsiadów. Oto wyniki badań

Naukowcy podkreślili kluczową rolę wiatrów zachodnich w rozprzestrzenianiu się ozonu, co powoduje większą liczbę zgonów na wschodzie Europy wynikających z napływu ozonu z zachodu. Wyniki badań wskazują na konieczność systematycznego monitorowania wkładu poszczególnych krajów UE i poza UE w zanieczyszczenie powietrza. Jest to pierwszy krok w dążeniu do spełnienia standardów jakości powietrza wytyczonych przez WHO, co może zapobiec przedwczesnym zgonom i chorobom przewlekłym.