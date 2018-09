Niemcy: Obława na nieuczciwych pracodawców

Niemieckie służby celne rozpoczęły obławę na nieuczciwych pracodawców, którzy nie przestrzegają płacy minimalnej lub zatrudniają „na czarno”.

To pierwsza taka akcja niemieckich służb celnych. Dwa dni potrwa obława na nieuczciwych pracodawców, którzy nie przestrzegają obowiązującej w Niemczech płacy minimalnej. Akcja rozpoczęła się we wtorek 11 września. W całym kraju kontrole przeprowadza ok. 6 tys. pracowników służb celnych.