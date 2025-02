Związkowiec dyscyplinarnie wyrzucony z pracy. "Stałem się niewygodny"

– Myślę, że zbyt często nagłaśniałem nieprawidłowości i to się im nie spodobało – mówił w rozmowie z tokfm.pl Dariusz Modrzejewski.

Związkowiec przez prawie 15 lat pracował w Jeremias (producent systemów kominowych) jako lakiernik. 10 stycznia 2025 r. otrzymał decyzję o zwolnieniu. Kluczowym zarzutem w rozwiązaniu umowy o pracę , do którego dotarło tokfm.pl, była sytuacja z 12 grudnia 2024 r., gdy miał odmówić sprzątania magazynku chemii, podważając autorytet liderki.

– Są tam drastyczne naruszenia, o których wiedzą też przełożeni a szczególnie pani od BHP. Niektóre czynności na lakierni są wykonywane wbrew zalecaniom producenta danej maszyny. Kilka lat temu w firmie były nasilone wypadki. A jak domagaliśmy się spełnienia wymogów BHP, to zawsze mieli jakąś wymówkę. A że zbyt często zacząłem to zgłaszać, to po prostu stałem się niewygodny – uważa związkowiec.