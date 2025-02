Większe pieniądze dla seniorów. Oto lista 7 dodatków do emerytury

Oto lista dodatków do podstawowej emerytury

Osoby, które uzyskały prawo do emerytury, mogą liczyć na szereg dodatków. Waloryzacja świadczeń czy 13. i 14. emerytura - takich zastrzyków finansowych mogą się w tym roku spodziewać seniorzy. Oto lista dodatków.

Oprócz podstawowej emerytury, seniorzy w 2025 r. mogą otrzymać m.in. dodatkowe świadczenia, a także ulgi i zniżki. Część z dodatków nich jest przyznawana automatycznie, a inne po spełnieniu określonych warunków.

Trzynasta i czternasta emerytura

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", pierwszym ze świadczeń jest trzynasta emerytura. Świadczenia te dostarczane są w kwietniu, a konkretne dni wypłat to 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca.

W 2024 r. trzynasta emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto. W 2025 r. kwota, którą otrzymają emeryci, to 1884,61 zł brutto (1528,26 zł netto) – przypomina dziennik. Warto podkreślić, że to dodatkowe świadczenie – w przeciwieństwie do czternastki – przysługuje każdemu emerytowi bez względu na dochód.

Zatem kolejny dodatek, jakim jest czternasta emerytura będzie uzależniony od wysokości pobieranego świadczenia. Jeśli emerytura wynosi ponad 2900 zł brutto miesięcznie, to "czternastka" zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Warto pamiętać, że osoby, których świadczenie jest wyższe niż 4734,61 zł brutto, nie dostaną czternastej emerytury.

Trzynaste i czternaste emerytury są wypłacane z urzędu. Oznacza to, że seniorzy uprawnieni do nich nie muszą składać wniosku w sprawie wypłaty dodatku.

Darmowe leki dla seniorów

Osoby po ukończeniu 65 roku życia mają dostęp także do darmowych leków, czyli do listy "S". Wykaz zawiera produkty lecznicze stosowane m.in. przy cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach neurologicznych.

Co więcej, od 14 lutego 2025 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja poszerza uprawnienia lekarzy do wystawiania recept na darmowe leki dla seniorów i dzieci do 18. roku życia. Usunięte zostaną ograniczenia dotyczące wypisywania refundowanych recept w prywatnych gabinetach lekarskich.

Dodatek pielęgnacyjny

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz seniorzy po ukończeniu 75. roku życia mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Aby otrzymać świadczenie, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie na druku OL-9.

Jednak w przypadku osób powyżej 75. roku życia dodatek przyznawany jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku. W 2025 r. jego wysokość wyniesie 348,30 zł.

Ryczałt energetyczny dla kombatantów

Wybrane grupy emerytów mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK). Przysługuje on kombatantom, osobom represjonowanym oraz wdowom i wdowcom po uprawnionych osobach.

Nowa wysokość świadczenia zostanie ogłoszona do 11 lutego 2025 roku i zacznie obowiązywać od 1 marca. Aktualnie wynosi 299,82 zł i ma wzrosnąć do 312,71 zł.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Jeśli osoba nie pobiera emerytury ani renty, może ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (mama 4 plus) w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2024 roku ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 1780,96 zł brutto. Dodatek podlega corocznej waloryzacji.

Wsparcie jest wypłacane osobom, które nie podjęły pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały ze względu na konieczność wychowania co najmniej czwórki dzieci.

Jeśli jest pobierana emerytura lub renta w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

Świadczenie przysługuje osobom bez dochodów umożliwiających podstawowe utrzymanie, w przypadku gdy: matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,

ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Aby otrzymać Mama 4 plus, należy złożyć stosowny wniosek, zawierający oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczenia. Wnioski można składać w ZUS lub Krajowej Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

