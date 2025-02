Styropian wyrzucaj do tego kosza. Wiedziałeś o tym?

Od opakowań spożywczych, przesyłek kurierskich po izolacje budowlane – styropian, dzięki swoim właściwościom, jest chętnie wykorzystywany w wielu dziedzinach. Jednak jego utylizacja może sprawiać kłopoty. Często ląduje w śmietnikach z odpadami zmieszanymi, choć w wielu przypadkach nadaje się do recyklingu.

Z kolei czyste opakowania np. po sprzęcie AGD czy granulat styropianowy mogą trafić do żółtego kontenera na odpady z tworzyw sztucznych.

W przypadku styropianu budowlanego sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Niewielkie ilości można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) , jednak przed wizytą warto skontaktować się z danym punktem i upewnić, czy przyjmuje takie odpady . Może się także okazać, że za przyjęcie styropianu zostanie nałożona opłata.

Jeśli mamy do zutylizowania większe ilości styropianu budowlanego, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług specjalistycznych firm zajmujących się odbiorem odpadów.

Innym mylącym odpadem, który może sprawiać trudności przy segregacji, są puste butelki po oleju . Jeśli chodzi o olej, który używamy w kuchni, opróżnioną butelkę powinniśmy wrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli do żółtego pojemnika. Ważne jest, aby pamiętać, że nie musimy myć opakowania przed wyrzuceniem.

Z kolei puste pojemniki po oleju silnikowym nie powinny trafiać do żółtych pojemników na odpady. Nie wolno również wylewać resztek oleju do kanalizacji. W większości przypadków urzędnicy powinni skierować nas do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie takie odpady są prawidłowo utylizowane.