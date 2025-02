Waloryzacja już za rogiem. O tyle wzrosną emerytury

Wraz z Piotrem Juszczykiem, Głównym Doradcą Podatkowym firmy InFakt przeliczyliśmy emerytury, zwiększając je o prawdopodobny wskaźnik waloryzacji. Po marcowej podwyżce świadczenie w kwocie minimalnej miałoby wzrosnąć z 1780,96 zł brutto do 1884,61 zł , co na rękę dałoby 1715 zł. To więcej o 94 zł netto w porównaniu do obecnej, najniższej emerytury.

- Emerytury dziś nie są co do zasady opodatkowane do 2500 zł, po waloryzacji wzrosną do 2645,50 zł, co poskutkuje obowiązkiem zapłaty podatku w kwocie 18 zł. Nie oznacza to jednak, że emeryt otrzyma mniejszą emeryturę, niż obecnie. Dodatkowo emerytury od każdej złotówki objęte są dodatkowo składką zdrowotną, A więc te do 2500 zł pomniejszane są o 9 proc. tytułem składki zdrowotnej. Dodatkowo od nadwyżki ponad 2500 zł potrącany jest podatek 12 proc. De facto, nadwyżka już łącznie pomniejszana jest o 21 proc. - wylicza Główny Doradca Podatkowy InFaktu.