Nowa strategia biznesu. Bank partnerem w zrównoważonej rewolucji

– Jest to na pewno wynik większej świadomości społeczeństwa i konsumentów, jeśli chodzi o tematy środowiskowe czy społeczne, a co za tym idzie rosnących oczekiwań wobec firm – mówi Magdalena Andrejczuk, dyrektorka ds. ESG w mBanku. – Poza tym na pewno jest to kwestia regulacji, których jest znaczenie rośnie. Mamy do czynienia z "tsunami regulacyjnym", co ciekawe nie tylko w porządku prawnym Unii Europejskiej, ale też wielu krajów na całym świecie. Ponadto takie przyspieszenie w zakresie ESG wynika też z coraz większych oczekiwań pracowników wobec pracodawców, m.in. kwestii rozwoju, godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym czy różnorodności i inkluzywności. Wreszcie czwarty powód to kryzysy, które nas dotykają. Lokalne i globalne, jak kryzys klimatyczny, które powodują, że firmy muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem w sposób strategiczny, a ESG jest tego wyrazem. Po piąte zaś jest to po prostu element strategii biznesowej, która ma znaczenie z punktu widzenia oceny danej firmy przez inwestorów, banki i instytucje finansowe.