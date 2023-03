Nowe linie kolejowe za pół miliarda złotych. Dojazd do Krakowa będzie dużo szybszy

Jak zapowiedział minister, w Olkuszu w ramach inwestycji powstanie nowa bezkolizyjna łącznica wraz z przystankiem kolejowym. - Dziś trzeba poświęcić półtorej godziny na dojazd z Olkusza do Krakowa. Dzięki tej łącznicy przejazd potrwa 50 minut. W takim czasie można na co dzień dojeżdżać do pracy i na uczelnię. To przewidywalność transportowa buduje komfort zamieszkiwania poza dużymi aglomeracjami - mówił Adamczyk.