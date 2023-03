Do tych miast znów dojadą pociągi. Nowe umowy na rewitalizację linii

W sumie podpisane zostały trzy umowy. Ich łączna wartość to to 800 mln zł, z czego wkład samorządów to 15 proc. - wyjaśnił marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Samorząd województwa dolnośląskiego złożył pięć wniosków do rządowego programu Kolej Plus, z czego dofinansowanie uzyskały trzy. - Do tej pory samorząd województwa przejął około 20 nieczynnych linii kolejowych, to jest około 300 kilometrów szlaków kolejowych. Z tego na 50 kilometrach już przywróciliśmy ruch kolejowych. Do końca tego roku następne około 150 kilometrów powróci do ruchu kolejowego – zadeklarował Przybylski.