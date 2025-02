Nowe zasady wypłat L4. Oto kto może liczyć na 100 proc.

Od początku 2025 r. minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wzrosła, co jest związane z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia do 4666 zł brutto. Zmiana ta oznacza, że pracownicy na L4 mogą liczyć na wyższe świadczenia. Dzienna stawka wynosi teraz 134,21 zł, co stanowi wzrost o ponad 10 zł w porównaniu do ubiegłego roku.