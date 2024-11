Błąd na L4. Oto kiedy można stracić chorobowe

Błędne adresy na drukach L4 to poważny problem w Polsce, który może prowadzić do utraty świadczenia chorobowego. Jak czytamy na portalu Radia Zet, niepoprawne dane na zwolnieniu lekarskim mogą skutkować odmową wypłaty zasiłku.

Zgodnie z przepisami, pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników oraz ZUS mają prawo skontrolować chorego w trakcie zwolnienia lekarskiego . Nieobecność pod wskazanym adresem może być podstawą do cofnięcia zasiłku. Mikołaj Zając, prezes Conperio, podkreśla cytowany przez portal, że błędny adres to błąd formalny uniemożliwiający kontrolę,

Zarówno pacjent, jak i lekarz są odpowiedzialni za poprawność danych na L4 . Błędne adresy mogą prowadzić do odmowy wypłaty świadczenia. Zając sugeruje, że przepisy powinny obligować lekarzy do dokładnego wypełniania druków - czytamy na portalu radia.

W ostatnim czasie w Polsce zauważono wzrastającą tendencję w liczbie zwolnień lekarskich oznaczonych jako kod "C". W 2023 roku wystawiono ponad 6600 takich zaświadczeń, z czego zdecydowana większość dotyczyła mężczyzn. Ale co dokładnie oznacza ten kod?

To widzi pracodawca na L4. Co oznaczają kody na zwolnieniu lekarskim?

To widzi pracodawca na L4. Co oznaczają kody na zwolnieniu lekarskim?

Według informacji z portalu Medonet kod "C" wskazuje na niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Liczba takich zwolnień rośnie, zwłaszcza tych trwających od 1 do 5 dni. Warto podkreślić, że w przypadku takich zwolnień, przez pierwsze pięć dni nie obowiązuje prawo do wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego.