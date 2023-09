Nowy pomysł Obajtka. Orlen chce otworzyć samoobsługowy sklep

Nowo zaktualizowana strategia Grupy Orlen do 2030 roku przewiduje dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Działania te mają się przyczynić do zwiększenia oferty i rozbudowy sieci sprzedaży. U podstaw tej strategii leży dążenie do pozyskania nowych grup klientów poprzez szeroką, zintegrowaną ofertę pozapaliwową. Grupa planuje zainwestować około 320 mld zł do końca dekady. Skarb Państwa, będący głównym akcjonariuszem, wspiera te plany, posiadając 49,9% udziałów w Orlenie.