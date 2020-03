Obierz „Szybką Ścieżkę” do rozwoju swojej firmy

Wielu polskich przedsiębiorców wykorzystujących i tworzących zaawansowane technologie przekonało się, że korzystanie ze wsparcia finansowego w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwiększa konkurencyjność ich firm. Do 1 czerwca trwa nabór w realizowanym z Funduszy Europejskich konkursie Szybka Ścieżka dla projektów badawczo-rozwojowych.

W puli ogłoszonego przez agencję wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego konkursu Szybka Ścieżka, przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, czeka 300 mln złotych w I rundzie i 100 mln złotych w II rundzie. Wnioski można składać od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r. Z kolei mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samodzielnie albo w konsorcjach z jednostkami naukowymi będą mogły wnioskować o w sumie 500 mln złotych w III rundzie i o 300 mln złotych w IV rundzie. W ich przypadku wnioski powinny wpływać od 4 kwietnia do 1 czerwca 2020 roku.

- W związku z dobiegającą końca perspektywą unijną, to już jeden z ostatnich naborów do Szybkiej Ścieżki. Niezmiennie konkurs ma bardzo szeroki zasięg, a prace badawczo-rozwojowe mogą być realizowane we wszystkich polskich województwach poza mazowieckim. O dofinansowane mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu – zachęca do udziału Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. - Konkurs nie jest obwarowany ograniczeniami branżowymi, finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – dodaje Kamieniecki.

Szybka Ścieżka jest konkursem, który NCBR prowadzi od 2015 roku. Niewątpliwie przyczynił się on do wymiernych korzyści w polskiej gospodarce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, nakłady na działalność B+R w Polsce w 2018 r. wyniosły 25,6 mld zł, co stanowiło wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc. Urząd oszacował, że wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21 proc. (w 2017 r. było to 1,03 proc.).

Formalności ograniczone do minimum