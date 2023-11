Od "Pana Tadeusza" do licytacji komorniczej. Deweloper w potrzasku

Filmowa historia zabytkowego spichlerza

Budynek w Nowym Dworze Mazowieckim pochodzi z 1844 roku. Zaprojektował go Jan Jakub Gay. Przed kilkoma laty to właśnie w tym miejscu kręcono sceny do "Pana Tadeusza" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jednak brak odpowiedniego nadzoru oraz zaniechania deweloperów doprowadziły do tego, że obecnie budynek znajduje się w znacznie gorszym stanie, niż w momencie powstania filmu.