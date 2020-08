Organizatorka ślubów o weselach w cieniu wirusa: covid-19 otworzył Polakom oczy

Przyznaje, że gdy klienci pytają ją, czy przełożyć ślub i wesele na przyszły rok, czy jednak zorganizować je teraz, choć w jakimś skromniejszym scenariuszu, radzi im to drugie. Wszystko dlatego, że przyszłość jest niejasna. Wcale nie ma pewności, czy za rok sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje, a ponadto nie ma pewności, że za kilka miesięcy wybrany przez młodych hotel czy sala weselna nadal będą istniały.

- Często ludzie organizują sobie wypoczynek w Polsce, ale przyjeżdżają do hotelu na długi weekend, na dwa-trzy dni. To za mało, żeby zapewnić hotelom stabilność finansową. To często są biznesy sezonowe i żeby przetrwać, muszą np. latem zarobić nie tylko na sezon, ale na cały rok – wyjaśnia.