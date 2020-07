Organizowali pokazy i naciągali ludzi. 114 tys. zł kary od UOKiK

Osoby wykonujące rzekome badania nie mają uprawnień do przeprowadzania diagnostyki. Konsumenci dopiero po "badaniu" są informowani pisemnie, że jego wynik nie może odzwierciedlać rzeczywistego stanu zdrowia i nie zastępuje badań medycznych. Handlowcy przedstawiają im także ofertę zakupu urządzeń do magnetoterapii.

- Na pokazy handlowe, które są organizowane pod pretekstem bezpłatnych badań medycznych, przychodzą często osoby starsze, o złym stanie zdrowia. Łatwo nimi manipulować i namawiać je do zakupu produktów, które rzekomo miałyby im pomóc - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

- Niedopuszczalne jest zapraszanie konsumentów na pseudobadania, które w rzeczywistości nie mają żadnej wartości diagnostycznej. To już kolejna decyzja dotycząca nieuczciwych pokazów handlowych. Będziemy nadal przyglądać się takim praktykom i karać nieuczciwe firmy - dodaje Chróstny.

UOKiK przestrzega, że takie prezentacje to zazwyczaj pokazy handlowe, które mają przekonać do zakupu produktu. Otrzymując zaproszenie na spotkanie lub bezpłatne badanie należy ustalić, czy będą na nim oferowane towary lub usługi. Nie powinno się także udostępniać nikomu dowodu osobistego. Powinno się za to uważnie czytać umowy, a nawet skonsultować z kimś bliskim.