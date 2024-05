"Oszuści dzwonią 3 razy dziennie". Efekt ataku hakerów na POLOmarket?

Na początku maja nasz czytelnik zaczął bowiem otrzymywać niepokojące telefony, które nie ustały do dziś. Po drugiej stronie słuchawki osoby podające się za pracowników banku przekonują, że na jego konto ma wpłynąć przelew na niejakiego Krzysztofa Bednarka. Kim jest ów człowiek? Nie wiadomo, pojawia się wyłącznie informacja, że znajduje się on na "czarnej liście" banku. Następnie dzwoniący proszą, by za pomocą przesłanego przez nich linku zalogować się na konto w celu weryfikacji transakcji.