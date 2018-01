Patriotyzm konsumencki? Wiemy, gdzie Polacy najchętniej robią zakupy

Biedronka zdominowała rynek. Do zakupów w tej sieci przyznaje się 85 proc. Polaków. Drugi jest Lidl. Polska sieć Społem wylądowała poza pierwszą dziesiątką.

Premier Mateusz Morawiecki apelował ostatnio do zagranicznych sieci handlowych , by polskie produkty "znalazły należyte miejsce na półkach" oraz "żebyśmy nie byli dyskryminowani względem tego, jak polskie produkty traktowane są za granicą". Tymczasem z raportu firmy Market Side, który opisuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita", wynika, że Polacy zdecydowanie wybierają zakupy właśnie w zagranicznych sieciach.

Niekwestionowanym liderem jest Biedronka - do zakupów w tej sieci w ciągu ostatniego miesiąca przyznało się aż 85 proc. badanych dorosłych Polaków. Na drugim miejscu znalazł się Lidl (52 proc.), później Kaufland (34 proc.), Auchan (30 proc.) oraz Tesco (20 proc. w przypadku supermarketów i 19 proc. w przypadku hipermarketów). Na dalszych pozycjach uplasowały się Żabka (19 proc.), Netto (17 proc.), Intermarche (16 proc.) i hipermarkety Cerrefour (16 proc.). Dopiero na 11. miejscu znalazła się polska sieć - Społem (do przynajmniej jednorazowych zakupów w niej w ciągu miesiąca przyznało się 15 proc. badanych).

Biedronka jest najczęściej wybieranym miejscem do robienia zakupów. Wskazało na nią 46 proc. badanych, podczas gdy na drugiego w zestawieniu Lidla - zaledwie 9 proc. - Odwiedzalność Biedronki wzrosła od 2012 roku o 25 pkt. procentowych - mówi "Rz" Maciej Bartmiński, prezes Market Side.

Jak zauważa, w porównaniu z badaniem z 2012 roku widoczny jest wzrost liczby kupujących niemal we wszystkich sieciach (wyjątkiem są hipermarkety Tesco i Carrefour, gdzie nastąpił nieznaczny spadek). - Drugi wyraźny trend to rosnące współkorzystanie z różnych sieci. Niemal wszyscy klienci dowolnej sieci robią też zakupy w Biedronce, a ponad połowa - w Lidlu - mówi "Rz" Maciej Bartmiński.

Jak zauważa dziennik, należąca do portugalskiej grupy Jeronimo Martins Biedronka rośnie kilka razy szybciej niż rynek, mimo ograniczenia liczby otwieranych sklepów. W 2017 r.sprzedaż sieci wyniosła prawie 11,1 mld euro, co oznacza wzrost o 13,4 proc. (po wyeliminowaniu wahań kursowych wzrost wyniósł 10,4 proc.). Tymczasem cały rynek wzrósł w 2017 roku o 1,6 proc. - do 227,2 mld zł.