Pierwszoklasista plus. Ile wydamy na wyprawkę marzeń?

Super piórnik i segregator na "karteczki"? Takie marzenia mogli mieć uczniowie w latach 90. Dziś wyprawka marzeń wygląda zupełnie inaczej. I kosztuje zdecydowanie więcej.

Wyprawka pierwszoklasisty jest o tyle wyjątkowa, że jest to kompletowanie pierwszych szkolnych przyborów. Wielkie przeżycie, także dla portfela rodzica. Jednak mamy teraz przecież program 300 plus, co wiele ułatwia.

A co, jeżeli hipotetycznie w ogóle nie musielibyśmy się przejmować wydatkami i moglibyśmy spełnić marzenia dzisiejszego pokolenia? Zapytałam znajomych rodziców dzieci w wieku wczesnej podstawówki, co jest teraz takim "must have" - czego dzieciaki pożądają? No i najważniejsze - ile, jako rodzic, trzeba by wydać, aby sprawić dziecku frajdę?