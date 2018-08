300+. Wyprawka szkolna za rządowe pieniądze. Dla kogo, terminy, zasady

W sklepach czuć już zakupową gorączkę. Na topie są piórniki, zeszyty i wszelkie inne przybory, które muszą znaleźć się w szkolnym plecaku. Każde dziecko w wieku szkolnym może liczyć na 300 zł, które pomoże sfinalizować wyprawkę.

Koniec wakacji zbliża się nieubłaganie. Do pierwszego dzwonka został niewiele ponad tydzień. Uczniowie kompletują przybory szkolne, a rodzice liczą, ile ich te szkolne zakupy będą kosztowały. Po raz pierwszy będą mogli skorzystać z dofinansowania w kwocie 300 zł w ramach programu "Dobry Start", który popularnie określany jest mianem "Wyprawka +" .

300+ jest świadczeniem, które wypłacane jest jednorazowo raz do roku na każde dziecko. Przy decyzji o przyznaniu dofinansowania nie są brane pod uwagę ani dochód w rodzinie, ani liczba dzieci.

Wyprawka szkolna. Ekspertka: plecak z superbohaterem to błąd

• uczniowie szkół do 20. roku życia lub po 20. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego, • uczniowie niepełnosprawni szkół do 24. roku życia lub po 24. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Nie kwalifikują się do niego natomiast dzieci uczęszczające do przedszkoli i "zerówek". Ministerstwo tłumaczy to tym, że wszystkie przybory plastyczne i podręczniki muszą być dostarczone przez przedszkole, więc rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z wyprawką.