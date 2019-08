300 zł na wyprawkę pomoże. Ale nie wszystkim

Zbliża się rok szkolny i pierwszym wydatkiem będzie wyprawka. Niemal 70 proc. rodziców zapłaci za nią świadczeniem z programu "Dobry start". Jednak część z nich będzie musiała zrezygnować z innych rzeczy, by móc wyprawić swoje dzieci do szkoły – wynika z badania zleconego przez Santander Consumer Bank.

Wynika z niego, że 69 proc. ankietowanych na wyprawkę wykorzysta środki z rządowego programu "Dobry Start". To 300 złotych brutto na rozpoczęcie roku szkolnego.

Trzeba będzie z czegoś zrezygnować

Więcej niż co dziesiąty z rodziców na wyprawkę będzie zmuszony przeznaczyć pieniądze, które pierwotnie zaplanował na inne wydatki. Dotknie to głównie rodzin, w których dochód netto na jednego członka nie przekracza 1500 złotych.

Na pytanie z czego w takim razie zrezygnują, 37 proc. respondentów wskazało na hobby i rozrywkę dziecka. 28 proc. nie puściłoby swoich pociech na płatne wyjazdy klasowe (np. ferie, czy zieloną szkołę), a ok. co czwarty wykreśliłby z domowego budżetu koszty zajęć pozalekcyjnych, np. sportowych albo muzycznych.

Co najbardziej uderzy po kieszeni

Budżet domowy najbardziej obciążą zakupy sprzętu sportowego na zajęcia WF – na tę odpowiedź wskazał co drugi z pytanych. 41 proc. natomiast uważa, że najdroższe okażą się podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz zajęcia pozalekcyjne.

Co trzeci rodzic uważa, że w jego portfel najmocniej uderzą koszty związane z wyjazdami organizowanymi przez szkołę. Natomiast 28 proc. badanych sądzi, że najwięcej zapłacą za przybory szkolne. Niewiele mniej wskazało na korepetycje i wydatki na hobby dziecka.

Ile kosztuje edukacja

Ponad połowa respondentów uważa, że na średnie miesięczne koszty szkolne w trakcie roku szkolnego wyda między 201 a 500 złotych. Co dziesiąty ocenił, że co miesiąc będzie musiał łożyć od 501 do 800 złotych na edukację dziecka.