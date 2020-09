Piwo drożeje. Najbardziej po kieszeni dostaną konsumenci piw rzemieślniczych

Zdaniem Łukasza Kojro z podwarszawskiego Browaru Palatum takie "wyprzedaże" to efekt lockdownu. Niektóre duże browary, w tym często czeskie i niemieckie, zostały z olbrzymimi ilościami niesprzedanego piwa, na które szukają teraz nabywców – bo zalegający towar blokuje im sieć dystrybucyjną.

Z raportu agencji Hiper-Com Poland oraz Grupy BLIX wynika, że najczęściej promowane piwa w sklepach podrożały średnio o 5,5 proc. W tegorocznym sezonie letnim statystyczna cena półlitrowego napoju wyniosła 2,61 zł. Natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku trzeba było zapłacić o 14 groszy mniej. Mowa więc o produktach typowo "koncernowych". Skoro te podrożały o ponad 5 proc., to co się stało z browarami rzemieślniczymi o mniejszej skali produkcji, ale o wiele wyższej jakości?

- To trudny temat. Browary raczej obniżyły ceny, bo w momencie zamrożenia gospodarki (gastronomii przede wszystkim) zostały z niesprzedanym piwem. W przypadku browarów rzemieślniczych mówimy o piwie niepasteryzowanym, które ma krótki termin przydatności do spożycia. W naszej branży największa sprzedaż przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Od początku marca wszyscy pracują na pełnych obrotach, by się przygotować na zwiększoną sprzedaż. Część browarów nie miała innego wyjścia jak sprzedawać więc piwo bardzo tanio albo po kosztach – mówi Łukasz Kojro w rozmowie z money.pl.