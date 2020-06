Plotki szkodzą wizerunkowi Ślązaków. Sprawdziliśmy, ile w nich prawdy

Dziennik pisał o "skandalicznych praktykach niektórych właścicieli kwater, którzy odmawiają możliwości pobytu mieszkańcom województwa śląskiego ze strachu przed koronawirusem". To właśnie na Śląsku sytuacja z koronawirusem w ostatnim czasie była najpoważniejsza w Polsce. Dotychczas zanotowano tam niemal 9 tys. zakażeń i 230 zgonów.

Wakacje 2020. Obozy i kolonie się odbędą. Organizatorzy szykują się do sezonu. Obejrzyj wideo:

Specjaliści z firmy badawczej wykorzystali technikę "tajemniczego klienta". Podawali się za pracowników z jednej ze śląskich kopalni - i pytali, czy będą problemy z rezerwacją. Tylko jeden obiekt wolał nie przyjmować Ślązaków. Przedstawiciele kwatery prywatnej z Kołobrzegu tłumaczyli, że to "z obawy o zdrowie gości i samych pracowników". Goście ze Śląska, którzy mieli tam rezerwacje, mieli sami je odwołać.

Nawet jeśli pojedyncze kwatery mają opory przed przyjmowaniem mieszkańców Śląska, to skala zjawiska jest niewielka. Jednak nieliczne przypadki mogą wywoływać wielkie plotki. - Nie sądzę, żeby wywoływanie i powtarzanie plotek na ten temat czemukolwiek służyło - mówi WP Finanse Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Śląsk walczy o wizerunek

Problem Śląska jest większy, jeśli spojrzymy na turystykę międzynarodową. Każdy, kto wylatuje do Grecji z lotniska w Katowicach, musi przejść obowiązkowe testy i tygodniową kwarantannę. Obostrzenia nie dotyczą jednak osób wylatujących ze wszystkich innych polskich lotnisk. Grecki rząd powoływał się tu na listę "zagrożonych lotnisk" Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Ze stanowiskiem Greków nie zgadzają się jednak władze katowickiego lotniska. - Europejska agencja wyraźnie podkreśla, że lista nie może być podstawą do obowiązku kwarantanny dla podróżnych, którzy z nich przybywają - brzmi komunikat portu Katowice Airport. Zarząd lotniska domaga się w tej sprawie interwencji od Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kampania reklamowa będzie częścią większego programu "Pakiet dla turystyki" województwa śląskiego, którego wartość to ok. 3,5 mln zł. Jak czytamy w oficjalnych opisach, reklamy mają przedstawić m.in. "bogactwo przyrodnicze śląskiej ziemi". W ramach kampanii do odwiedzenia śląskich atrakcji mają zachęcać m.in. Adam Małysz oraz bracia Golec.