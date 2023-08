Polacy biorą Bezpieczny Kredyt 2 proc. PKO BP chwali się zyskiem

Według najnowszych danych, które podał wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed, złożono 13 tys. wniosków o Bezpieczny Kredyt i jest to aż 73 proc. wszystkich wniosków kredytowych. Co więcej, średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tys. zł - zaznaczył Szwed.