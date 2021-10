Polacy ogrzewają domy węglem. Rekordowa sprzedaż ekogroszku

Nie każdy jest jednak gotowy na tak duże zmiany – brak zaufania do nowych technologii czy dość wysokie koszty inwestycji, a potem samego ogrzewania, jak w przypadku gazu, mogą zniechęcić do podejmowania ryzyka. Wiele osób decyduje się na nowy kocioł na ekogroszek – polskialarmsmogowy.pl podaje, że od początku programu Czyste Powietrze do końca sierpnia 2021 r. dofinansowano zakup i montaż ponad 43 tys. kotłów na węgiel, który od lat króluje w polskich domach. Dzisiaj bardziej przyjazny dla środowiska, w postaci ekogroszku. Cenimy jego wysoką jakość, stabilne parametry. Mało kto zdaje sobie sprawę, że stosowana norma PN- EN 303-5 (to z niej pochodzą klasy emisyjne, z klasą 5 na czele) spowodowała takie podwyższenie wymagań do wcześniejszej normy z roku 2002 (gdy najwyższą w klasyfikacji kotłów była 3 klasa), że graniczna wartość tlenku węgla (CO) dla najwyższych klas normy z 2012 roku (kotły 5 klasy) w stosunku do roku 2002 (klasa 3) zmniejszyła się sześciokrotnie z 3000 mg/m3 do obecnych 500 mg/m3. Wartość organicznych związków gazowych (OGC) zmniejszono pięciokrotnie ze 100 mg/m3 do 20 mg/m3, natomiast wartość pyłu (PM) trzykrotnie, ze 125 mg/m3 do 40 mg/m3.