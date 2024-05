Polacy ruszyli na ślimaki. Oto ile można na tym zarobić

Trwają zbiory ślimaków winniczków w Polsce. Co ważne do ich zbioru konieczne jest zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Należy też wnieść opłatę w wysokości 82 zł. Po wydaniu odpowiedniej decyzji administracyjnej można zbierać ślimaki winniczki. Zbiór i skup ślimaków winniczków będzie trwał od 20 kwietnia do 31 maja.