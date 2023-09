Polacy wracają do kraju. GUS podał nowe dane

Więcej ludzi przyjeżdża niż wyjeżdża

Według danych GUS w 2022 r. saldo migracji zagranicznych na pobyt stały wyniosło 1,9 tysiąca osób. Liczba imigracji osiągnęła 15,6 tys., natomiast liczba emigracji wyniosła 13,6 tys. Jest to zauważalny wzrost w porównaniu z rokiem 2021, w którym liczby te wynosiły odpowiednio 15,4 i 12 tys. Co ciekawe, w 2022 roku aż 62 proc. imigrantów to Polacy wracający do kraju. Najwięcej imigrantów na pobyt stały przybywa z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Niemiec.