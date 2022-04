Polska jako pierwsza uruchamia nową pomoc. "Konsument może zapłacić mniej"

Dopłaty dla rolników. Ile można dostać?

We wtorek ministerstwo rolnictwa poinformowało, że KE zatwierdziła polski program dopłat do nawozów o wartości 3,9 mld zł. Beneficjenci programu będą mogli dostać dotacje w wysokości do 53,5 euro (250 zł) na hektar użytków zielonych i pastwisk oraz do 107 euro (500 zł) na hektar gruntów rolnych. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.