Oto główni winowajcy gigantycznej inflacji. Ekonomista wszystko wyjaśnia

Soroczyński przypomniał we wtorek, że spośród czterech różnych wskaźników dotyczących inflacji bazowej właśnie ten wykluczający wpływ cen żywności i energii jest uważany za najlepiej odwzorowujący co się dzieje z cenami, na które ma wpływ polityka monetarna. Czyli ta, którą kształtuje Rada Polityki Pieniężnej, i którą może, a nawet powinna zbijać. "Zwłaszcza, że od dłuższego już czasu nie tylko pozostaje on powyżej górnych dopuszczalnych widełek dla celu inflacyjnego NBP, ale i wciąż wzrasta" - skomentował Soroczyński.