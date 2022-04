Dopłaty do nawozów. Kowalczyk: niespotykana skala pomocy

Cztery miliardy złotych pomocy

- Ta propozycja była złożona faktycznie w momencie, kiedy jeszcze nie było tych ram kryzysowych. Stąd 20 marca myśmy złożyli wtedy, a 24 marca zostały wydane tymczasowe ramy kryzysowe. Wobec tego naturalne jest, że te podstawy prawne do wnioskowania o dopłaty do nawozów się zmieniły. Stąd modyfikacja tego wniosku i powtórzenie go - oczywiście powołując się na inne podstawy prawne 6 kwietnia. Czyli natychmiast po konsultacji z Komisją zmieniliśmy uzasadnienie i podstawy prawne do ubiegania się i o zgodę na możliwość dopłat do nawozów i taki wniosek wyszedł" - wyjaśnił minister rolnictwa i wicepremier.