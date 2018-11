Pomaganie z głową. Sprawdź, jak nie dać się naciągnąć

Skąd pewność, że pieniądze w internetowej zbiórce trafią do chorego dziecka? Jak odpowiedzialnie wspierać organizacje dobroczynne i nie dać się nabrać oszustom? Podpowiadamy, jak pomagać z głową.

Jak uniknąć takich sytuacji? Czasami się nie da, co pokazuje historia. Ale w wielu przypadkach można takie ryzyko ograniczyć do minimum.

Możemy zajrzeć do sprawozdań organizacji – każda z nich ma obowiązek składania sprawozdań co roku – wskazuje ekspertka.

Warto również zajrzeć do statutu i sprawdzić, kto jest w zarządzie, czy organizacja ma jakiś organ kontrolny czy nadzorujący. Jeśli we władzach znajdziemy osoby o wątpliwej reputacji, to powinna zapalić się lampka ostrzegawcza.