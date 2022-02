Popyt na pociąg, czyli jak wygrać wybory w Końskich

- W Końskich mówi się, że po 18.00 jakiś złośliwy skrzat wychodzi na ulicę i wyciąga wtyczkę - śmieje się Arkadiusz Góral.- Ludzi zobaczysz tu we wtorek i w sobotę, czyli w dni targowe. Ale to też maksymalnie do 15.00, potem wszyscy się rozjeżdżają. Depopulacja zawsze była w tym mieście dużym problemem, każdy ma w rodzinie kogoś, kto z Końskich wyjechał. I to nie tylko do dużych miast w Polsce, ale i za granicę, np. do Niemiec czy Holandii.