Potężny kryzys w branży. Firmy toną w długach

Firmy nie mogą wyjść z długów

Grzelczak dodał, że w lipcu 2022 r. kwota zgłoszonych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor nieopłaconych faktur oraz opóźnionych o minimum 30 dni rat kredytów, wynosiła niemal 258 mln zł, a obecnie jest to 266,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 3 proc.