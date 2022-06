Pożar amerykańskiego terminala LNG. Ceny gazu w Europie mocno w górę

We wtorek ceny gazu na kluczowej dla Europy holenderskiej giełdzie TTF wzrosły o ponad 15 procent. To reakcja na nowe doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, dotyczące skutków pożaru terminala gazu skroplonego we Freeport w Teksasie. W terminalu tydzień temu wybuchł pożar, a we wtorek jego operator poinformował, że instalacja nie będzie działać znacznie dłużej, niż pierwotnie zapowiadał.