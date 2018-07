Praca: gdzie (i jak) szukać pracy?

O tym, że praca powinna być adekwatna do naszych kwalifikacji, wykształcenia oraz zainteresowań wie każdy. Praca, która będzie zarówno dobrze płatna, jak i ciekawa jest marzeniem wielu, ale gdzie i jak jej szukać?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Praca: Jak (i gdzie) szukać pracy? (iStock.com)

Praca, a lokalizacja

Znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze w małym mieście. W niewielkich miejscowościach rzadziej prowadzą działalność międzynarodowe korporacje będące źródłem zatrudnienia dla dużej liczby ludzi. Rynek pracy w małych miastach nie ma więc do zaoferowania tak wielu ofert pracy, szczególnie zapewniających godziwe wynagrodzenie. Sytuacja wygląda inaczej, gdy w okolicy większa firma decyduje się postawić fabrykę lub magazyn. Praca w małej miejscowości jest również łatwiejsza do znalezienia, jeżeli dany region wyróżnia się pod względem walorów turystycznych. Istnienie hoteli, uzdrowisk oraz prywatnych ośrodków wypoczynkowych niesie ze sobą kolejne miejsca pracy. Mieszkanie na wsi i praca w dużym mieście wcale nie muszą się wykluczać. Planując przeprowadzkę do niewielkiej miejscowości warto mieć na uwadze kwestie dojazdu do miasta. Często zdarza się, że oprócz tradycyjnego PKS-u do danego regionu kursują inne, liczne firmy przewozowe. W takich sytuacjach praca w dużej miejscowości i mieszkanie w małej mogą być opłacalne. Planując przeprowadzkę do miasteczka lub na wieś warto mieć na uwadze perspektywy rozwoju kariery zawodowej.

Bezrobocie w Polsce

Według danych statystycznych z GUS pracy najlepiej szukać w województwie wielkopolskim, gdzie odnotowano najmniejszy wskaźnik bezrobocia. Poznań może pochwalić się bezrobociem na wysokości 1,6%. A praca w stolicy? Zapewne, nikogo nie zdziwi fakt, że Warszawa znajduje się tuż za Poznaniem z bezrobociem 2,3 %. Zdecydowana większość osób bezrobotnych zakłada, że to właśnie w stolicy najłatwiej znaleźć pracę gwarantującą godzą płacę i wzbogacającą CV o cenne umiejętności. Jest w tym wiele prawdy. Warszawa oferuje dużo stanowisk pracy, jednak poziom wynagrodzenia jest uzależniony od naszego wykształcenia, posiadanego doświadczenia oraz branży, w której mamy zamiar działać. Gdzie najtrudniej o pracę? Dane GUS-u jasno wskazują, że największy problem ze znalezieniem pracy mają mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie bezrobocie pod koniec marca 2018 roku wyniosło 11,8 %. Praca może być ciężka do znalezienia także w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie stopnie bezrobocia przekroczyły 9%.

Praca dla specjalistów – komu najłatwiej ją znaleźć?

W większości polskich miast nadal odnotowuje się duże zapotrzebowanie na programistów oraz specjalistów z branży IT, co jest uzasadnione dynamicznym rozwojem nowych technologii. Na brak pracy nie mogą również narzekać pracownicy sektora finansowego oraz księgowi, których poszukuje wiele rozwijających się firm. Praca będzie łatwiejsza do znalezienia także dla handlowców zajmujących się zarówno sprzedażą hurtową, jak i detaliczną.

Rola CV procesie szukania pracy

Problemy ze znalezieniem pracy mogą wynikać z wielu powodów. Sporo ludzi nie zastanawia się, co dokładnie jest powodem niepowodzeń w procesie rekrutacji. Wymarzona praca zazwyczaj nie znajduje się na wyciągnięcie ręki. Warto dokładnie przeanalizować taktykę, która pozwoli ukazać nas w oczach potencjalnych pracodawców jako idealnych pracowników. Kluczem do sukcesu jest napisanie skutecznego CV oraz listu motywacyjnego, który podkreśli nasze zalety i predyspozycje. Wykształcenie oraz doświadczenie są istotne, ale rozpisując się na ich temat nie należy omijać rubryk dotyczących umiejętności oraz zainteresować. To właśnie one mogą być czynnikiem, który przykuje uwagę pracodawcy.

Praca, za rozmowa kwalifikacyjna

Gdy już zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną powinniśmy zadbać o schludny ubiór i nienaganny wygląd. Warto poświęcić trochę czasu, by zorientować się czy na stanowisku, na które zaaplikowaliśmy obowiązuje ściśle określony dress code. Zapach papierosów i pogniecione ubrania mogą na wstępie zrobić złe wrażenie. Przed pójściem na rozmowę o pracę należy dowiedzieć się czym charakteryzuje się konkretna praca. Bądź dociekliwy i dokładnie przejrzyj stronę internetową firmy, do której aplikowałeś. Pracodawca może chcieć zweryfikować wiedzę kandydata, dlatego ważne, aby na rozmowę kwalifikacyjną pójść dobrze przygotowanym.

Jak szukać pracy