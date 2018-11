Pracownicy socjalni protestują. Wypłata 500+ zagrożona

Pracownicy socjalni grożą strajkiem. Jeśli dojdzie do protestu, kolejki po świadczenia będą dłuższe. Opóźnione mogą być wypłaty pieniędzy z programu 500+.

Od poniedziałku do piątku trwał "czarny tydzień w pomocy społecznej". Część budynków była oflagowana, odbywały się też lokalne manifestacje. Urzędnicy demonstrowali też swoje niezadowolenie z niskich pensji, przychodząc do pracy z przypinkami informującymi o proteście.

Jeśli to nie pomoże, będzie strajk włoski, generalny lub masowa rezygnacja z pracy służb społecznych - czytamy w "Super Expressie". A to oznaczałoby kłopoty z wypłatami świadczeń. I tak, np. wypłaty z 500+ byłyby opóźnione lub nawet niezrealizowane, bo nie byłoby komu sprawdzać wniosków o świadczenia.

Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, w liście do minister Elżbiety Rafalskiej napisał: "Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób w gminach z informacją o przyczynach protestu, a także informacją o planowanym jego zaostrzeniu, które bezpośrednio przełoży się na ciągłość udzielanej pomocy".

- Moja pensja to 2200 zł brutto plus wysługa lat. To i tak nad wyraz wysokie wynagrodzenie. Większość osób w naszym dziale, czyli panie, które pracują kilkanaście lat przy zasiłkach rodzinnych, nie ma nawet takiej podstawy - powiedział money.pl anonimowo pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Śląska, pan Jerzy. Emocje wzięły w nim górę, gdy rząd ogłosił program Dobry Start.