Prezenty na komunię. Co kupują Polacy?

Średnio ponad 660 zł chcą w tym roku Polacy przeznaczyć na prezent komunijny. Wciąż najpopularniejszymi prezentami są pamiątki religijne, które zamierza kupić aż 27 proc. badanych, lub rower (23 proc.). Znaczny odsetek osób planuje również kupno tabletu lub zegarka (po 13 proc.).

Co czwarty badany uznaje, że najwygodniejszym rozwiązaniem jest wręczenie gotówki, aby dziecko mogło samo wybrać, co zamierza kupić.

Rodzice wspólnie z dzieckiem mogą stworzyć listę rozesłać link do rodziny oraz zaproszonych gości. Wyboru można dokonać z wielu kategorii produktowych w bardzo zróżnicowanych cenach.

– Co roku hulajnogi i deskorolki cieszą się największą popularnością wiosną. Sprzyja temu aura, ale jest to także jeden z atrakcyjniejszych prezentów na komunię – mówi Iwona Pawełek, Menedżer Produktu w RTV EURO AGD. – Oczywiście w ostatnich latach zmieniły się preferencje i poszukiwane są przede wszystkim urządzenia z napędem elektrycznym. W przypadku hulajnóg, dla mniejszych dzieci warto wybrać urządzenia lekkie, rozwijające niższe prędkości. Dostępne są także stabilniejsze hulajnogi trójkołowe lub hulajnogi z siodełkiem.

Średnia cena prezentów zależna jest od rodzaju podarunku – najmniej badani planują wydać na pamiątki religijne (ok. 200 zł), a najwięcej na konsole do gier, hulajnogi elektryczne i laptopy (odpowiednio ok. 1100 zł, 1120 zł oraz 1900 zł).