Przedświąteczna gorączka zakupów. Sklepy nie wyrabiają z zamówieniami internetowymi

Na tydzień przed Wigilią Polacy wciąż gorączkowo szukają prezentów gwiazdkowych dla bliskich. Ci, którzy zamówili je wcześniej internetowo, z niepokojem wyczekują dostaw, a każde opóźnienie szarpie nerwy. Sklepy tymczasem nie wyrabiają się i proszą o cierpliwość.



Jak informuje nas Lidl Polska, ma świadomość, że okres świąteczno-noworoczny należy do szczególnie istotnych momentów w roku, istotnie wzrasta znaczenie kanału on-line. Kłopoty Lidla to jednak tylko przykład, bowiem w tym okresie z podobnymi problemami borykają się również inne sklepy oferujące sprzedaż internetową. Wystarczy choćby przejrzeć wpisy klientów na kanałach społecznościowych.

Również na stronach dużej sieci sklepów zabawkowych Smyk można znaleźć wpisy, klientów oczekujących na swoje zamówienia. ”Postanowiłam skorzystać z promocji i zrobiłam zakupy via Internet z myślą, że będą to ubranka na święta. W międzyczasie otrzymałam już 2 razy wiadomość o zmianie terminu dostarczenia przesyłki, ten z dziś to 18.12, o co kaman?” – dopytuje pani Sylwia.

Również kurierzy robią, co mogą. InPost w odpowiedzi na szczyt wprowadził gwarantowaną dostawę przed Świętami. Usługa jest bezpłatna, ale paczka musi zostać nadana, czy to w punkcie, paczkomacie czy kurierowi InPost maksymalnie do piątku, 20 grudnia, do godz. 18:00. Wówczas firma zobowiązuje się, że dostarczy ją najpóźniej maksymalnie do 24 grudnia do godz. 15:00.