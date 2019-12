Na stacjach Orlen zatrzęsienie przesyłek. "Główną zaletą całodoboba dostępność"

Dwa razy więcej paczek niż w 2018 roku odebrano w sieci "Odbiór w punkcie", czyli w placówkach pocztowych, na stacjach PKN Orlen, w sklepach Żabka, w kioskach i salonikach prasowych RUCH-u. Liderem wzrostu są stacje Orlenu - podała Poczta Polska w komunikacie.

Poczta przypomniała, że paczkę można odebrać w jednym z ponad 12 tys. punktów na terenie całego kraju. Dodała, że rośnie popularność stacji paliw Orlen jako miejsca odbioru przesyłki, z dynamiką wzrostu blisko 240 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

"Poczta Polska już w 2015 r. rozpoczęła proces dostosowania sieci punktów odbioru do oczekiwań klientów. Jako pierwsze dołączyły do nas stacje paliw Orlen, następnie kioski/saloniki RUCH-u oraz sklepy Żabka. Przyjęta strategia okazała się skuteczna. Klienci coraz częściej zamawiają paczki do sieci click&collect Poczty Polskiej" - powiedział Rafał Makowski, menedżer ds. rozwoju sieci punktów nadawczo-odbiorczych w Poczcie Polskiej.